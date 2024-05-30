ضربات أميركية بريطانية مشتركة ضد مواقع للحوثيين في اليمن

قال الجيشان الأميركي والبريطاني إنهما شنا ضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن الخميس في إطار جهود ردع الجماعة عن مواصلة استهداف الملاحة في البحر الأحمر، فيما أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بمقتل شخصين على الأقل.

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وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان إن القوات الأميركية والبريطانية شنت ضربات على 13 هدفا في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن.



وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان مقتضب إن "القوات البريطانية شاركت في عملية مشتركة مع القوات الأميركية بهدف تقويض القدرات العسكرية للحوثيين الذين يواصلون تنفيذ هجمات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن".

وأضاف البيان أن معلومات استخبارية "أكدت" ضلوع موقعين في منطقة الحديدة في هجمات استهدفت حركة الملاحة البحرية، مشيرا إلى أن الحوثيين استخدموا منازل في هذه المنطقة لتخزين مسيرات مفخخة والتحكم بها عن بعد.

كما استهدفت الغارات، وفقا للبيان، موقعا آخر يقع غرب الحديدة واستخدمه الحوثيون لتنفيذ هجمات بطائرات بدون طيار.

وأتى البيان البريطاني بعيد إعلان قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة للحوثيين سقوط قتيلين وعشرة جرحى في غارات أميركية-بريطانية استهدفت محافظة الحديدة.

وأشارت القناة إلى ضربات أخرى استهدفت العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.



ومنذ تشرين الثاني، شن الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من تشرين الاول الماضي.

وتقود واشنطن تحالفا بحريا دوليا بهدف "حماية" الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمر عبرها 12 في المئة من التجارة العالمية.

ولمحاولة ردعهم، تشن القوات الأميركية والبريطانية منذ 12 كانون الثاني ضربات على مواقع للحوثيين.

وينفذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ ومسيرات يقول إنها معدة للإطلاق. (الحرة)