يوم تاريخي في أميركا: ترامب أول رئيس أميركي سابق يُدان جنائيا.. وهذه تداعيات الحكم

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ووصلت هيئة المحلفين المكونة من 12 محلفًا في مانهاتن إلى قرارها بالإجماع يوم الخميس بعد أسبوعين من المداولات ومحاكمة استمرت ستة أسابيع.

واستمعت المحكمة إلى أكثر من 20 شاهدًا، بما في ذلك ستورمي دانيلز، التي كانت علاقتها الجنسية المزعومة مع الرئيس السابق محور القضية.

وفي التفاصيل أُدين دونالد ترامب يوم الخميس بتزوير السجلات التجارية للتغطية على دفع أموال لشراء صمت النجمة الإباحية، مما يجعله أول رئيس سابق يصبح مجرما مدانا.



وينهي الحكم بالإجماع الصادر عن هيئة المحلفين المكونة من 12 شخصا محاكمة استمرت ستة أسابيع اتهم فيها المدعون العامون ترامب بتدبير مؤامرة غير قانونية للتأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

واتُهم الرئيس السابق بإخفاء دفع مبلغ لشراء صمت السيدة دانيلز، وهي نجمة أفلام إباحية، وذلك في الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية لعام 2016.

وبعد هذه الإدانة من المقرر إصدار القاضي الحكم على ترامب في 11 تموز في الساعة 10 صباحا، قبل أربعة أيام من بدء المؤتمر الوطني الجمهوري.

تعليق ترامب

وتعليقا على الإدانة، اعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حُكم الإدانة الجنائية التاريخي الذي أصدرته بحقّه هيئة محلّفين في نيويورك الخميس "عاراً"، مؤكّداً أنّ "الحُكم الحقيقي" سيُصدره الناخبون يوم الانتخابات الرئاسية في 5 تشرين الثاني.

وأشار إلى أن "الحُكم الحقيقي" سيُصدره الناخبون في 5 تشرين الثاني، مؤكداً على برأته من التهم المنسوبة إليه والتي سيتم نطق الحكم النهائي في 11 تموز المقبل.

باين يلتزم الصمت

من جهته، اكتفى البيت الأبيض بالقول إنه "يحترم حكم القانون" و"لا يدلي بأي تعليق آخر"، وذلك تعقيبا على حكم الإدانة الجنائية التاريخي الذي أصدرته هيئة محلفين في نيويورك بحق الرئيس السابق دونالد ترامب.



أما الرئيس جو بايدن الذي يمضي يوم الخميس مع أسرته لإحياء الذكرى السنوية التاسعة لوفاة نجله البكر، فلم يدل من ناحيته بأي تعليق في الحال.





سجين سياسي

بالتوازي، أعاد الموقع الرسمي لحملة ترامب توجيه الزوار إلى صفحة جمع التبرعات معلنا أنه "سجين سياسي".



وأضافت الحملة تعليقات ترامب بالقول "لقد تمت ادانتي للتو في محاكمة مطاردة الساحرات السياسية: لم أفعل شيئا خاطئا!" لقد داهموا منزلي، واعتقلوني، وأخذوا صورتي، والآن أدانوني للتو!" وفقا لصفحة التبرعات.



وتضمنت صفحة جمع التبرعات أيضًا صورة ترامب عندما تم استدعاؤه في جورجيا العام الماضي في قضية تتهمه بالمشاركة في مخطط لإلغاء نتائج انتخابات 2020.



وطلبت الصفحة تبرعات بقيمة 20.24 دولارًا وما فوق للجنة المشتركة لجمع التبرعات التابعة لترامب.

آثار الحكم

ويواجه ترامب نظريّاً عقوبة السجن، إذ يُعاقب القانون في ولاية نيويورك على تزوير المستندات المحاسبية بالسجن لمدة أقصاها أربع سنوات.



لكنّ هذه العقوبة يمكن تخفيفها في حال لم يكُن المُدان من أصحاب السوابق الجنائية، وهو ما ينطبق على ترامب الذي سيكون عمره وقت النطق بالعقوبة بحقّه 78 عاماً.



وبالنظر إلى السجلّ العدلي للمدان، يمكن للقاضي أن يحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، أو بالقيام بأعمال لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى غرامة مالية.



وفي مطلق الأحوال، فإنّ ترامب أمامه مهلة شهر واحد لإخطار القضاء بنيته استئناف الحُكم، ومن ثم أشهر عدّة للقيام بذلك رسمياً.



ومن المرجّح أن يؤدّي استئناف الحُكم إلى تجميد مفاعيل كلّ العقوبات المتأتية عنه ولا سيّما إذا كانت إحدى هذه العقوبات هي السجن مع النفاذ.



ومن المفارقة أيضاً أنّ إدانة ترامب هذه لا تبطل ترشّحه للانتخابات الرئاسية، لا بل سيكون بإمكانه أن يخوض الانتخابات حتى وإن صدرت عقوبة سجنية بحقّه ودخل السجن فعلاً.