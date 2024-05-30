إيلون ماسك يعلق على صدور حكم الإدانة بحق ترامب

علق الملياردير الأميركي إيلون ماسك على حكم الإدانة الصادر عن هيئة المحلفين بحق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في قضية تزوير وثائق العمل.

وكتب ماسك عبر حسابه على منصة "إكس": "إنه أمر محبط حقا، يجب على الشعب الأميركي بأكمله أن يقرر من سيصبح رئيسا".

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وأدانت هيئة محلفين في نيويورك الرئيس السابق دونالد ترامب بكل التهم الموجهة إليه في قضية دفع أموال خلافا للقانون لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية.

وحدد القاضي يوم 11 تموز موعدا للنطق بالعقوبة بحق ترامب.

وتأتي هذه الإدانة قبل خمسة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية التي يسعى من خلالها ترامب للعودة إلى البيت الأبيض.

وبذلك يصبح الملياردير الجمهوري أول رئيس أميركي سابق يدان جنائيا، على الرغم من أن هذا الحكم لا يمنعه من مواصلة حملته الانتخابية.

ووجهت إلى ترامب 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية في ما يتعلق بتعويضاته لمحاميه السابق مايكل كوهين، بدفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في تشرين الاول 2016 مقابل التزامها الصمت حيال لقاء جنسي مزعوم لها مع ترامب. (RT)







