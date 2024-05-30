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عربي-دولي

في أول اجتماع للبرلمان الإيراني الجديد.. تدافع ومشادات كلامية بين النواب وفيديو يوثق

Lebanon 24
30-05-2024 | 23:36
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شهد البرلمان الإيراني الجديد في أول اجتماع له، تدافعا ومشادات كلامية بين النواب، بسبب الجدل الدائر حول أوراق اعتماد عدد من النواب، وبلغ التوتر درجة دفع النواب بعضهم بعضا ومنع نواب آخرين من الاشتباك بالأيدي.
 
وبحسب وكالات الأنباء الإيرانية، فإن أحد التوترات الرئيسية في اجتماع الخميس 30 أيار، كان بسبب مراجعة أوراق اعتماد ممثل دائرة غتشساران وباشت، غلام رضا تاج غَردون، الذي تم رفض أوراق اعتماده في الدورة البرلمانية السابقة للبرلمان بسبب اتهامات له في مجال الفساد المالي، لكن تم تأييد أهليته للترشح في انتخابات الدورة الجديدة من قبل مجلس صيانة الدستور.
 
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وكان تاج غردون قد اتُهم من قبل عدد من النواب بـ"الاختلاس" و"الفساد" و"المحسوبية" وغيرها من التهم في الدورة البرلمانية السابقة، وصوت نواب البرلمان السابق في 8 حزيران 2020 بـ102 صوت لصالحه مقابل أغلبية 128 صوتا ضده، وامتناع 21 عضواً عن التصويت فرفضت أوراق عتماده.

وخلال جلسة البرلمان أمس الخميس، نشبت مشادة كلامية بين النائب عن طهران مالك شريعتي وغلام رضا تاج غردون حول أوراق اعتماده، وتدافع النواب المؤيدون للنائب إلا أن حضور نواب آخرين حال دون استمرار تحول ذلك إلى الاشتباك بالأيدي.

وقال عضو جبهة الصمود، حميد رسائي في هذه الجلسة، إن "أحد أعضاء البرلمان هدد النائب شريعتي والنائب سليمي بأنه لن يسمح لهما بالعودة إلى البيت قبل أن يقطعهما إربا"، ولم يقدم رسائي المزيد من التفاصيل واكتفى بالتساؤل: "ماذا يعني ذلك؟ أين نحن؟"، لكن النائب شريعتي اتهم تاج غردون بأنه هو صاحب التهديد بالقتل.

وذكرت وكالة أنباء "إرنا" أن النائبين عن طهران وغتشساران (تاج غردون وشريعتي) "لم يشتبكا جسديا، ولكن في بداية مراجعة أوراق الاعتماد، هددا بعضهما بعضا عبر حركات بأيديهما وإيماءاتهما. ولكن في النهاية تم تأييد أوراق اعتماد غلام رضا تاج غردون ومالك شريعتي".
 
وحسب وكالة أنباء البرلمان الإيراني الرسمية "خانه ملت" (بيت الشعب)، فإن عملية مراجعة أوراق اعتماد في مجلس الشورى (البرلمان) اكتملت وتمت الموافقة على أوراق اعتماد جميع النواب البالغ عددهم 290. (العربية)
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