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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في معارك غزة

Lebanon 24
31-05-2024 | 00:05
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، مقتل جنديين خلال معارك في قطاع غزة، ما يرفع إجمالي عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الاول إلى 644.


وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بمقتل اللواء أدير غابرييل (24 عاما) من قيصرية، من كتيبة الدورية 6828 التابعة للواء (828)، في معركة شمال قطاع غزة.
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كذلك، أفاد المتحدث باسم الجيش بمقتل الرقيب جوناثان إلياس (20 عاما) من القدس، متأثرا بجروح بالغة أصيب بها خلال معركة جرت جنوب قطاع غزة.
ووفق ما أورد موقع الجيش الإسرائيلي، فإن "قتلى الحرب الذين سمح بنشر أسمائهم" بلغ منذ السابع من تشرين الاول، 644، ومنذ بداية المناورة البرية في القطاع في 27 تشرين الاول، 293.
ولفت الموقع إلى أن عدد "ضحايا حوادث العمليات في قطاع غزة"، أي عدد الذين قتلوا في "حوادث تشغيلية للجيش" بلغ 44.
وأشار إلى أن عدد إجمالي الجرحى منذ بداية الحرب بلغ 3,657، بينهم 568 إصابة صعبة. (RT)
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