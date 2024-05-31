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عربي-دولي

حالة هلع في مدينة أميركية.. إطلاق نار يؤدي إلى سقوط قتلى!

Lebanon 24
31-05-2024 | 00:21
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أفادت شبكة سي بي إس بمقتل شخصين على الأقل وإصابة أربعة آخرين في إطلاق نار في مدينة مينيابوليس الأميركية.

وبحسب القناة التلفزيونية فإن أحد الجرحى وهو ضباط شرطة في حالة حرجة، من دون ذكر أي تفاصيل أخرى.
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ومن المقرر أن تستضيف مينيابوليس، أكبر مدينة في ولاية مينيسوتا، يوم الخميس، مباراة نصف نهائية أخرى من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بين لاعبين محليين وفريق من دالاس. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم

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