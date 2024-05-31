24
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
21
o
صيدا
24
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
25
o
بشري
23
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
حالة هلع في مدينة أميركية.. إطلاق نار يؤدي إلى سقوط قتلى!
Lebanon 24
31-05-2024
|
00:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت شبكة سي بي إس بمقتل شخصين على الأقل وإصابة أربعة آخرين في إطلاق نار في مدينة مينيابوليس الأميركية.
وبحسب القناة التلفزيونية فإن أحد الجرحى وهو ضباط شرطة في حالة حرجة، من دون ذكر أي تفاصيل أخرى.
Advertisement
ومن المقرر أن تستضيف مينيابوليس، أكبر مدينة في ولاية مينيسوتا، يوم الخميس، مباراة نصف نهائية أخرى من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بين لاعبين محليين وفريق من دالاس. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
عربي-دولي
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
يصغرها بـ 19 عاماً.. المخرجة السورية الشهيرة تطل بالأبيض مع زوجها الشاب (صور)
Lebanon 24
يصغرها بـ 19 عاماً.. المخرجة السورية الشهيرة تطل بالأبيض مع زوجها الشاب (صور)
03:03 | 2024-05-30
30/05/2024 03:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
صيف البترون 2024: المشهد قد يتبدّل والخسائر كبيرة
Lebanon 24
صيف البترون 2024: المشهد قد يتبدّل والخسائر كبيرة
05:30 | 2024-05-30
30/05/2024 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. جيسيكا عازار حامل بطفلها الثاني!
Lebanon 24
بالفيديو.. جيسيكا عازار حامل بطفلها الثاني!
08:02 | 2024-05-30
30/05/2024 08:02:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع مع المرض.. الرئيس السابق للاتحاد اللبناني لكرة السلة في ذمة الله
Lebanon 24
بعد صراع مع المرض.. الرئيس السابق للاتحاد اللبناني لكرة السلة في ذمة الله
12:25 | 2024-05-30
30/05/2024 12:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير عسكريّ إسرائيليّ يُحذّر: دولة عربيّة قد تشنّ حرباً علينا
Lebanon 24
خبير عسكريّ إسرائيليّ يُحذّر: دولة عربيّة قد تشنّ حرباً علينا
08:00 | 2024-05-30
30/05/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:08 | 2024-05-31
بعد قضية "الممثلة الإباحية".. بايدن يكشف عن "طريقة وحيدة" لهزيمة ترامب!
01:45 | 2024-05-31
أطفال السودان.. أبرز ضحايا الحرب
01:38 | 2024-05-31
مرشح جديد لانتخابات الرئاسة بإيران.. من هو؟
01:28 | 2024-05-31
بعد إدانة ترامب.. كيف ردت ابنته إيفانكا بمنشور على إنستغرام؟
01:23 | 2024-05-31
خريطة مبتورة من الصحراء .. نتانياهو يثير غضب المغاربة مرة أخرى
01:22 | 2024-05-31
مجهّزة بكاميرا حرارية للمهام الليلية.. الجيش الروسي يحصل على 2000 مسيّرة جديدة
فيديو
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
03:00 | 2024-05-25
31/05/2024 09:17:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
01:00 | 2024-05-25
31/05/2024 09:17:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
00:37 | 2024-05-24
31/05/2024 09:17:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24