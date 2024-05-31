قرب طهران.. انفجارٌ قوي يهزّ مركزًا تجاريًا

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هزََّ انفجار قوي أحد المراكز التجارية في مدينة نسيم شهر جنوب غرب طهران مساء الخميس.وقال رئيس إدارة الإطفاء وخدمات السلامة ببلدية نسيم شهر علي محمدي إن الانفجار وقع في وحدة سكنية موجودة في الطابق العلوي من المبنى، وأدى إلى إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى، وهم 3 مراهقين وصاحب الوحدة السكنية الذي وصفت حالته بأنها حرجة.وألقت قوة الإنفجار بأبواب ونوافذ هذا المجمع إلى الشارع، وتحطمت كافة أجهزة الوحدة السكنية واشتعلت فيها النيران.وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الحادث وقع بسبب انفجار أسطوانة غاز، بينما أشار مسؤول الإطفاء إلى أن المركز التجاري المنكوب كان "قديما وغير آمن"، وأنه لم يكون متصلا بشبكة غاز المدينة، واستخدمت الوحدات التجارية والسكنية الموجودة فيه أسطوانات الغاز. (روسيا اليوم)