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عربي-دولي

رفض صيني لمؤتمر السلام حول أوكرانيا في سويسرا.. لهذه الأسباب

Lebanon 24
31-05-2024 | 01:01
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أفادت وكالة رويترز، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الجانب الصيني أكد عدم مشاركته في ما يسمى "مؤتمر السلام" حول أوكرانيا الذي سيعقد في سويسرا لاحقا.
وقالت بعض المصادر للوكالة، إن بكين رفضت الدعوة للمشاركة في الفعالية، لأنه لم يتم استيفاء شروطها للمشاركة، بما في ذلك مشاركة روسيا.
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ووفقا للمصادر، أبلغت الصين بعض الدبلوماسيين هذا الأسبوع أن من بين الشروط التي لم يتم الوفاء بها اعتراف كل من أوكرانيا وروسيا بالمؤتمر، ومشاركتهما على قدم المساواة فيه، وإجراء مناقشة عادلة لجميع المقترحات.
ويشار إلى أن السلطات السويسرية، تعتزم عقد مؤتمر حول أوكرانيا يومي 15 و16 حزيران في منتجع بورجنشتوك.
وتؤكد السلطات السويسرية، أنه لم تتم دعوة روسيا الاتحادية للمشاركة في هذه الفعالية.
من جانبه، صرح الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق بأن روسيا لن تطلب المشاركة في المؤتمر إذا كان البعض لا يرغب برؤية روسيا هناك.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في 12 نيسان، إلى أن عقد مؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا يؤدي إلى طريق مسدود، ووفقا له، لا يرى الجانب الروسي وجود أي رغبة لدى الغرب للعمل بأمانة في هذا المجال.
ويلفت النظر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية بيير آلان إلشينغر، أكد مؤخرا موقف بلاده والمتلخص في أن عملية السلام في أوكرانيا مستحيلة بمعزل عن مشاركة روسيا، لكنه رغم ذلك لم يتطرق إلى موضوع دعوة الجانب الروسي للمشاركة في الفعالية. (RT)
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