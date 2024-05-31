خريطة مبتورة من الصحراء .. نتانياهو يثير غضب المغاربة مرة أخرى

أثار ظهور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في مقابلة تلفزية حاملا صورة يظهر فيها إقليم الصحراء المتنازع عليه بين المغرب وجبهة "البولساريو"، مفصولا عن خارطة المغرب تنديد وشجب المغاربة على منصات التواصل الاجتماعي. وفقا لموقع "لكم".

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وجاء ظهور رئيس الوزراء الإسرائيلي في مقابلة بثت مساء الخميس على شاشة قناتي قناتي "LCI" و"TF1" الفرنسيتين الرسميتين، وهو يحمل خريطة خريطة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا يظهر فيها المغرب بدون إقليم الصحراء.

وذكر موقع "هسبريس"، أنها ليست المرة الأولى التي "يستفز فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي مشاعر المغاربة، إذ سبق أن برزت خريطة المغرب منقوصة من الصحراء، خلال استقباله رئيسةَ وزراء إيطاليا جورجا ميلوني".

وأوضح المصدر ذاته، أن الواقعة الأخيرة جددت سخط وتذمر رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين انبروا إلى شجب هذه الممارسات الإسرائيلية.





يذكر أنه في شهر يوليوز الماضي، أعلنت إسرائيل اعترافها بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية، وذلك في رسالة وجّهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى العاهل المغربي.

وأشار بيان للديوان الملكي، نقلا عن الرسالة إلى أنه سيتم "إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية" بهذا القرار.

وشدّد على أن نتانياهو أفاد في رسالته بأن إسرائيل تدرس إيجابيا "فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة"، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا.

ويسيطر المغرب على 80 بالمئة من أراضي الصحراء الغربية ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، في حين تدعو الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "بوليساريو" إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير. (الحرة)