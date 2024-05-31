بعد إدانة ترامب.. كيف ردت ابنته إيفانكا بمنشور على إنستغرام؟

نشرت إيفانكا ابنة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، صورة لها وهي بحضن والدها وذلك بعد أن وجدت هيئة محلفين في مانهاتن أنه مذنب بجميع التهم الـ34 المتعلقة بقضية "أموال الصمت".

الصورة نشرتها ايفانكا ترامب على صفحتها بمنصة إنستغرام عبر خاصية "الستوري" بتعليق: "أحبك أبي".

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وذكرت شبكة CNN بتقرير سابق أن إيفانكا لم تنضم إلى والدها خلال مثوله أمام المحكمة. ولم يقم زوج إيفانكا، جاريد كوشنر، بالسفر إلى محكمة مانهاتن أيضا.

وأشارت إلى أن غياب إيفانكا عن المحاكمة لم يكن مفاجئا للكثيرين من المقربين من الرئيس السابق، إذ نأت هي وزوجها بنفسيهما عن حملة ترامب الرئاسية الأخيرة.

ودخل ترامب التاريخ الأمريكي كأول رئيس سابق بعد إدانته بـ34 تهمة أساسها شراء صمت ممثلة إباحية شهيرة.

وقال القاضي خوان ميرشان الذي يرأس محاكمة دونالد ترامب في نيويورك: "تلقينا مذكرة من هيئة المحلفين بأنهم وافقوا على حكم" وطلبت هيئة المحلفين 30 دقيقة أخرى قبل أن تتمكن من إعلان قرارها وإدانة ترامب بكل التهم الـ34 الموجهة إليه.



ووجهت إلى ترامب 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية في ما يتعلق بتعويضاته لمحاميه السابق مايكل كوهين، بدفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في تشرين الاول 2016 مقابل التزامها الصمت حيال لقاء جنسي مزعوم لها مع ترامب. (RT)