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عربي-دولي

مرشح جديد لانتخابات الرئاسة بإيران.. من هو؟

Lebanon 24
31-05-2024 | 01:38
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ترشح علي لاريجاني، الرئيس السابق لمجلس الشورى الإيراني، لانتخابات الرئاسة المقررة في تموز المقبل، وفق ما أعلنه تلفزيون "العالم" الإيراني اليوم الجمعة.

وعرض التلفزيون مقطع فيديو، يظهر لاريجاني البالغ من العمر 66 عاما وهو يغادر ما بدا كأنه مكتب حكومي.
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وأعلنت إيران إجراء انتخابات رئاسية لاختيار خلف لإبراهيم رئيسي، الرئيس الذي تحطمت طائرته في شمال البلاد في وقت سابق هذا الشهر.

وإلى جانب لاريجاني، ترشح أيضا في وقت سابق هذا الأسبوع سعيد جليلي، المفاوض النووي السابق الذي سبق له الترشح مرتين للرئاسة.

ويتعين على جميع المرشحين الحصول على موافقة هيئة مجلس صيانة الدستور المكونة من 12 عضوا. (العربية)
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