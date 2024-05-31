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عربي-دولي
أطفال السودان.. أبرز ضحايا الحرب
Lebanon 24
31-05-2024
|
01:45
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طالبت الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية جيل كامل في السودان من سوء التغذية والمرض والموت، محذرة من الخطر الذي يهدد حياة الأطفال هناك.
وذكر بيان مشترك لمنظمة الأمم المتحدة لحماية الطفولة (يونيسيف)، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، أن "جميع المؤشرات تفيد بأن هناك تدهورا كبيرا في الوضع الغذائي للأطفال والأمهات في السودان، التي مزقتها الحرب".
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وأشار البيان إلى أن حياة الأطفال "معرضة للخطر، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية جيل كامل من سوء التغذية والمرض والموت".
وأكد أن" الأعمال العدائية المستمرة تؤدي إلى تفاقم أسباب سوء التغذية لدى الأطفال".
ولفت إلى أن من بين أهم الأسباب التي تهدد حياة الأطفال "عدم إمكانية الحصول على الطعام المغذي ومياه الشرب الآمنة، فضلا عن خدمات الصرف الصحي، وزيادة خطر الإصابة بالأمراض".
وحذر من أنه خلال الأشهر المقبلة سوف يزداد وضع الأطفال والأمهات سوءا، إذا يبدأ موسم الأمطار الذي سيعزل المجتمعات المحلية، ويرفع معدلات الإصابة بالأمراض. حيث يبدأ موسم الأمطار في السودان في حزيران من كل عام.
المصدر:
الحرة
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