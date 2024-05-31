توقف الملاحة في مضيق البوسفور بتركيا

توقفت حركة الملاحة في مضيق البوسفور في تركيا اليوم الجمعة، بعدما تعطل محرك سفينة شحن أثناء عبورها المضيق الذي يمر في إسطنبول متجهة نحو الشمال، وفق ما قالته وكالة تريبيكا للشحن البحري.



Advertisement ويربط مضيق البوسفور بين البحر الأسود وبحر مرمرة، ويعتبر مع مضيق الدردنيل الحدود الجنوبية بين قارة آسيا وأوروبا، ويبلغ طوله 30 كم، ويتراوح عرضه بين 550 متر و3000 متر. (العربية) ويربط مضيق البوسفور بين البحر الأسود وبحر مرمرة، ويعتبر مع مضيق الدردنيل الحدود الجنوبية بين قارة آسيا وأوروبا، ويبلغ طوله 30 كم، ويتراوح عرضه بين 550 متر و3000 متر. (العربية)