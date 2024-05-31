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إقتصاد

توقف الملاحة في مضيق البوسفور بتركيا

Lebanon 24
31-05-2024 | 02:33
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توقفت حركة الملاحة في مضيق البوسفور في تركيا اليوم الجمعة، بعدما تعطل محرك سفينة شحن أثناء عبورها المضيق الذي يمر في إسطنبول متجهة نحو الشمال، وفق ما قالته وكالة تريبيكا للشحن البحري.

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ويربط مضيق البوسفور بين البحر الأسود وبحر مرمرة، ويعتبر مع مضيق الدردنيل الحدود الجنوبية بين قارة آسيا وأوروبا، ويبلغ طوله 30 كم، ويتراوح عرضه بين 550 متر و3000 متر. (العربية)

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