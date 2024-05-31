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عربي-دولي
الهند.. درجات الحرارة المرتفعة تودي بحياة 22 شخصا في 3 ولايات
Lebanon 24
31-05-2024
|
03:02
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قالت السلطات الهندية إن 22 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بسبب ما يشتبه أنه ضربة شمس في 3 ولايات شرق البلاد، فيما تشهد المنطقة موجة حر شديدة من المتوقع أن تستمر حتى يوم السبت.
ولقي عشرة أشخاص، من بينهم ست نساء، حتفهم بسبب ما يشتبه أنه ضربة شمس خلال سبع ساعات في ولاية أوديشا، وتوفي تسعة في ولاية بيهار خلال الساعات الـ24 ساعة، وتوفي ثلاثة في ولاية جهارخاند خلال الساعات الـ36 ساعة الماضية.
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وقالت السلطات إن ولايتي بيهار وأوديشا، تواجهان موجة حر شديدة من المتوقع أن تستمر حتى السبت.
وفي ناجبور، تم العثور على ما لا يقل عن جثث 20 شخصا مجهولي الهوية بين 24 و30 أيار، مما يشير إلى الوفاة بسبب الاشتباه في حدوث ضربة شمس.
وتشهد الهند صيفا حارا للغاية، وسجل جزء من العاصمة دلهي أعلى درجة حرارة على الإطلاق في البلاد بلغت 52.9 درجة مئوية في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في شمال غرب ووسط الهند في الأيام المقبلة، فمن المرجح أن تستمر موجة الحر السائدة على شرق الهند لمدة يومين، حسبما ذكرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية (IMD)، التي تعلن عن موجة حر عندما تكون درجة الحرارة أعلى من المعتاد بمقدار 4.5 إلى 6.4 درجة مئوية. (RT)
عربي-دولي
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