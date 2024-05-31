بعد محاولة اغتياله.. كيف أصبحت صحة الرئيس السلوفاكي؟

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نُقل رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو والذي تعرض إلى إصابة منتصف أيار بعد محاولة الاغتيال، إلى منزله في براتيسلافا لمواصلة تلقي العلاج هناك.وجاء في بيان صدر اليوم الجمعة عن المستشفى في بانسكا بيستريتسا، حيث تم نقل فيتسو في 15 أيار مصابا بطلقات نارية: "اسمحوا لنا أن نبلغكم أن السيد رئيس الوزراء يخضع بالفعل للعلاج في المنزل".مساء أمس الخميس، ذكرت وسائل إعلام سلوفاكية نقلا عن مصادرها، أنه تم نقل فيتسو إلى منزله حيث سيواصل التعافي بعد محاولة الاغتيال.يذكر أنه تم اعتقال الرجل، الذي أطلق النار على فيتسو، في مكان الحادث فور الهجوم. وتم الكشف عن هويته، حيث تبين أنه الكاتب يوراي تسينتولا البالغ 71 عاما من العمر، وهو أحد مؤيدي المعارضة الليبرالية في البلاد. (روسيا اليوم)