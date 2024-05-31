تهديد علني للقاضي ومطالبة بحرب أهلية.. مؤيدو ترامب يُشعلون منصات التواصل بعد إدانته

دعا مؤيدو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للتحريض على ثورة وأعمال شغب ورد عنيف، بعد إدانته بـ34 تهمة جنائية.



وبعد أن أصبح ترامب أول رئيس أميركي يُدان بارتكاب جريمة، رد أنصاره بعشرات المنشورات المحرضة على العنف عبر الإنترنت.

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ودعا بعض المؤيدين إلى استهداف أعضاء هيئة المحلفين، فيما طالب البعض الآخر بإعدام القاضي خوان ميرشان، وذهب آخرون إلى حد الدعوة إلى حرب أهلية وتمرد مسلح.



وكتب أحد المعلقين على موقع باتريوتس وين "شخص ما في نيويورك ليس لديه ما يخسره لا بد أن يتولى أمر ميرشان"، وفقا لما ذكرته رويترز.



وقال المنشور في إشارة إلى المهاجرين غير الشرعيين "آمل أن يستخدم المنجل عندما يلتقي ببعض المهاجرين غير الشرعيين". (سكاي نيوز عربية)