الجيش الإسرائيلي انتشل جثث 7 رهائن من غزة

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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، أن قواته انتشلت جثث 7 رهائن من قطاع غزة، بعدما قامت بتدمير 10 كيلومترات من الأنفاق تحت الأرض.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "فوق الأرض، قضت القوات على مئات العناصر من خلال المعارك الشرسة والاشتباكات من مسافة قصيرة ودمرت عشرات البنى التحتية العسكرية والمجمعات القتالية. أما تحت الأرض، عثرت القوات وفتشت ودمرت بالتعاون مع مقاتلي وحدة "يهلوم" أكثر من عشرة كيلومترات من الأنفاق".وأضاف: "المقاتلون حيدوا عبوات ناسفة في أنفاق وعثروا فيها على وسائل قتالية ومعلومات استخباراتية بشأن حماس. كجزء من المعركة تحت الأرض تم القضاء على قائد كتيبة بيت حانون وغيره من المسلحين الذي مكثوا معه"، معلنا أنه "من خلال القتال الدؤوب فوق الأرض وتحتها، قوات الفرقة انتشلت سبعة رهائن وأعادتهم لمواراتهم الثرى في إسرائيل". (روسيا اليوم)