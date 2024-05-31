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عربي-دولي

إسبانيا: نرفضُ أي "تقييد" إسرائيلي لنشاط قنصليتنا في القدس

Lebanon 24
31-05-2024 | 05:41
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رفضت إسبانيا أي "تقييد" تعتزم إسرائيل فرضه على أنشطة قنصليتها في القدس ردا على اعتراف مدريد بدولة فلسطين، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الجمعة.

وفي حديث مع إذاعة أوندا سيرو، قال ألباريس: "أرسلنا هذا الصباح مذكرة شفهية للحكومة الإسرائيلية رفضنا فيها أي تقييد للنشاط المعتاد للقنصلية العامة الإسبانية في القدس، إذ إن وضعها مكفول بموجب القانون الدولي"، وفقا لما ذكرته فرانس برس.
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ولفت ألباريس إلى أنه لا يمكن تغيير هذا الوضع بشكل أحادي من جانب إسرائيل"، مشيراً إلى أن مدريد طلبت من إسرائيل "العودة عن هذا القرار".

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت، الإثنين الماضي، إنها طلبت من القنصلية الإسبانية في القدس التوقف عن تقديم خدمات قنصلية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة اعتبارا من الأول من يونيو بسبب اعتراف مدريد بدولة فلسطين.

وأوضحت الوزارة في بيان أن القنصلية الإسبانية في القدس "مخوّلة تقديم خدمات قنصلية لسكان المنطقة القنصلية في القدس فقط، وغير مخوّلة تقديم خدمات أو القيام بنشاط قنصلي لسكان المنطقة الخاضعة للسلطة الفلسطينية"، بحسب الوكالة الفرنسية.

 واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس ذلك إجراء "عقابيا".

وإسبانيا إحدى الدولة الأوروبية الأكثر انتقادا لإسرائيل بسبب الحرب في غزة، وقد أعلنت إلى جانب إيرلندا والنرويج الأسبوع الماضي الاعتراف بدولة فلسطين، في قرار دخل حيز التنفيذ في 28 مايو وأثار غضب إسرائيل.

كذلك، أعلن رئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب، أمس الخميس، اعتراف بلاده بدولة فلسطين، وهي الدولة الرابعة التي تتخذ خطوة كهذه خلال يومين.

وقال غولوب، في تصريح عقب اجتماع الحكومة، إنها قررت الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي. (سكاي نيوز عربية)
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