نصائح مهمّة جدّاً للمسافرين.. أسوأ مقعد على متن الطائرة إذا حجزوه لكم اطلبوا تغييره فوراً

ينصح خبراء السياحة والسفر بالإبتعاد عن الجلوس في آخر مقعد في الطائرة.

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وحددوا أربعة أسباب لذلك التحذير:أولا، التصاق المقاعد الأخيرة بحائط الطائرة، ما يجعل فرد ظهر المقعد مستحيلا، وبالتالي تكون هناك صعوبة في الجلوس طوال الرحلة، خاصة خلال الرحلات الطويلة التي تمتد لساعات.ثانيا، قرب المقعد الأخير من محرك الطائرة، وهو ما سيسبب لك إزعاجاً كبيراً، خاصة إذا كانت الرحلة طويلة.ثالثا، قرب المقعد من الحمامات في الطائرة، وهو ما لا يفضله أغلب الركاب.رابعا، هذه المقاعد الأخيرة تجعلك تشعر بكل المطبات الهوائية، وهي عادة ما تسبب نوبات هلع لدى الكثير من الركاب. (العربية)