Advertisement

عربي-دولي

نصائح مهمّة جدّاً للمسافرين.. أسوأ مقعد على متن الطائرة إذا حجزوه لكم اطلبوا تغييره فوراً

Lebanon 24
31-05-2024 | 05:52
A-
A+
Doc-P-1206236-638527571439317796.jpg
Doc-P-1206236-638527571439317796.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ينصح خبراء السياحة والسفر بالإبتعاد عن الجلوس في آخر مقعد في الطائرة.
 
وحددوا أربعة أسباب لذلك التحذير:

أولا، التصاق المقاعد الأخيرة بحائط الطائرة، ما يجعل فرد ظهر المقعد مستحيلا، وبالتالي تكون هناك صعوبة في الجلوس طوال الرحلة، خاصة خلال الرحلات الطويلة التي تمتد لساعات.
Advertisement

ثانيا، قرب المقعد الأخير من محرك الطائرة، وهو ما سيسبب لك إزعاجاً كبيراً، خاصة إذا كانت الرحلة طويلة.

ثالثا، قرب المقعد من الحمامات في الطائرة، وهو ما لا يفضله أغلب الركاب.

رابعا، هذه المقاعد الأخيرة تجعلك تشعر بكل المطبات الهوائية، وهي عادة ما تسبب نوبات هلع لدى الكثير من الركاب. (العربية)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:45 | 2024-05-31
08:37 | 2024-05-31
08:30 | 2024-05-31
08:30 | 2024-05-31
08:16 | 2024-05-31
08:00 | 2024-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24