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عربي-دولي

في دولة عربيّة.. إعدام 8 أشخاصٍ مُدانين بـ"الإرهاب"!

Lebanon 24
31-05-2024 | 06:48
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نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام بحق 8 مدانين بـ"الإرهاب" والانتماء إلى تنظيم داعش، وفق ما أفادت مصادر أمنية وصحية وكالة "فرانس برس"، الجمعة.

وقال مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته: "تم الخميس تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق ثمانية مدانين بجرائم إرهابية والانتماء لتنظيم داعش في سجن حوت بمدينة الناصرية" في محافظة ذي قار بجنوب البلاد "بإشراف فريق من وزارة العدل".
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وأكد مصدر طبي محلي تسلم جثث ثمانية أشخاص "تم إعدامهم في سجن الحوت".

وبموجب القانون العراقي، تصل عقوبة جرائم الإرهاب والقتل إلى الإعدام، ويتعين على رئيس الجمهورية المصادقة على هذه الأحكام قبل تنفيذها.

وذكر المصدر الأمني أن حكم الإعدام نفّذ بالعراقيين الثمانية "وفقا للمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وهؤلاء هم ثالث مجموعة من المدانين بـ"الإرهاب" يتم إعدامهم منذ نهاية الشهر الماضي، علماً أن السلطات أعدمت في 22 نيسان 11 شخصاً، وعدد مماثل في السادس من أيار بالتهم ذاتها. (الحرة)
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