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عربي-دولي

في هذه الدولة.. عقوبات أميركية تطالُ شركتين!

Lebanon 24
31-05-2024 | 06:56
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أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أن واشنطن فرضت الخميس عقوبات اقتصادية على شركتين من إفريقيا الوسطى مرتبطتين بمجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية المدعومة من موسكو.

وقالت وزارة الخزانة إن شركتي الصناعات التعدينية واللوجستية الاقتصادية الأجنبية مستهدفتان بهذه العقوبات لدورهما النشط في "العمليات الأمنية لمجموعة فاغنر وجهود التعدين غير المشروعة المرتبطة بمجموعة فاغنر في جمهورية إفريقيا الوسطى".
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وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان منفصل إن هاتين الشركتين "لعبتا دورا أساسيا" في هذه الأنشطة.

وأضاف أن "مجموعة فاغنر الروسية ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان واستولت على الموارد الطبيعية في عدة دول إفريقية".

وتشير وزارة الخزانة إلى أنه منذ وصولها إلى جمهورية إفريقيا الوسطى في 2017، أنشأت مجموعة فاغنر المدعومة من الكرملين والشركات التي كان يسيطر عليها الراحل يفغيني بريغوجين (مؤسس وزعيم مجموعة فاغنر)، شبكة أمنية وتجارية واسعة النطاق في جمهورية افريقيا الوسطى من بين بلدان إفريقية أخرى".

وقامت شبكة فاغنر "بترويج أنشطة روسيا المزعزعة للاستقرار على حساب سيادة جمهورية إفريقيا الوسطى"، حسبما أوضحت وزارة الخزانة، مستشهدة "بتورط شركات مرتبطة بمجموعة فاغنر في استخراج الذهب والألماس  بشكل غير قانوني".

وقال براين نيلسون مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية إن "مجموعة فاغنر المدعومة من روسيا وشبكة شركاتها استغلت السكان والموارد الطبيعية في جمهورية إفريقيا الوسطى لتعزيز أجندة المجموعة".

وفرضت واشنطن عقوبات على العديد من الكيانات والأفراد المرتبطين بفاغنر وغيرها من المجموعات شبه العسكرية الروسية. (سكاي نيوز عربية)
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