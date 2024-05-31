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عربي-دولي
قصة حزينة... أم لرضيعة أقدمت على الإنتحار هكذا أنهت حياتها
Lebanon 24
31-05-2024
|
07:10
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أقدمت ربة منزل شابة على الانتحار عن طريق تناول "حبة الغلال" السامة، في محافظة الغربية في مصر، تاركة طفلة صغيرة رضيعة.
وتوفيت الشابة نورهان محمد سالم البالغة من العمر 21 عاما، بقرية أبيار التابعة لكفر الزيات بمحافظة الغربية، عقب تناولها "حبة الغلال" السامة، ونقلت إلى طوارئ مستشفى طنطا الجامعي، مصابة بحالة إعياء شديدة وقيء وإسهال، وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة. (العربية)
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