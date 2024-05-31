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عربي-دولي

حاملة طائرات أميركيّة بارزة تتعرّض لهجوم صاروخيّ... من استهدفها؟

Lebanon 24
31-05-2024 | 07:21
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قال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، إن الجماعة شنت هجوماً صاروخياً على حاملة الطائرات الأميركية آيزنهاور في البحر الأحمر رداً على ضربات أميركية بريطانية على مواقع للحوثيين في محافظات صنعاء والحديدة وتعز باليمن.
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وذكر البيان أن "القوة الصاروخية والقوة البحرية" التابعة للحوثيين نفذت "عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأميركية آيزنهاور في البحر الأحمر، وقد نفذت العملية بعدد من الصواريخ المجنحة والباليستية". (العربية)
 
 
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