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عربي-دولي

حادثة مرعبة هزت ألمانيا.. أشخاص تعرّضوا للطعن وهذا مصير المهاجم

Lebanon 24
31-05-2024 | 07:38
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هاجم رجل مسلح بسكين مظاهرة لليمين المتطرف في مدينة مانهايم الألمانية، وقام بطعن 3 أشخاص بينهم ضابط في الشرطة كان يعمل على توقيفه.

وحسب المعلومات فقد تعرض السياسي المحافظ والناشط المناهض للإسلام مايكل ستورزنبرجر للطعن خلال اجتماع عام في مانهايم، بالإضافة إلى 3 أشخاص من بينهم ضابط شرطة للطعن في رقبته بينما كان يعمل على توقيف المهاجم.
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وقام المشتبه به بطعن شخصين أولا ثم طعن ضابط الشرطة، وبعد عدم استجابته للتحذيرات التي وجهت له من قبل الشرطة، تم إطلاق النار عليه.
 
دورها، قالت الشرطة إن الحادث وقع في ساحة السوق بالمدينة الواقعة جنوب غرب البلاد، مؤكدة أن عدة أشخاص أصيبوا بجروح في هجوم بسكين على مظاهرة لليمين المتطرف في مدينة مانهايم.

وأضافت: "تجري حاليا عملية كبيرة للشرطة في ساحة السوق في مانهايم. ولا يمكن تقديم مزيد من المعلومات في الوقت الحالي". (روسيا اليوم) 
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