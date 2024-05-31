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عربي-دولي

بعد صدور حكم الإدانة ضده.. أوربان يدافع عن ترامب

Lebanon 24
31-05-2024 | 09:15
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لجأ رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إلى وسيلة التواصل الاجتماعي X لدعم دونالد ترامب بعد أن أدانته هيئة المحلفين بتهمة تزوير سجلات الأعمال.

ووصف رئيس الوزراء الهنغاري، الرئيس الأميركي السابق، بأنه رجل شريف وحثه على مواصلة معركته.
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وقال أوربان: "أعرف الرئيس دونالد ترامب كرجل شريف... ليقم الناس بإصدار حكمهم في نوفمبر (أثناء الانتخابات الرئاسية الأميركية). عليك الاستمرار في الكفاح يا سيدي الرئيس".
 
وأشار رئيس الوزراء الهنغاري إلى أن ترامب، كرئيس، كان يضع دائما أميركا في المقام الأول، واكتسب الاحترام في كل أنحاء العالم واستخدم هذا الاحترام لتحقيق السلام. (روسيا اليوم) 
 
 
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