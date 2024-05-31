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عربي-دولي

ظاهرة فلكيّة ستشهدها البلدان العربيّة قريباً جدّاً.. هل ستتسبّب بزلازل؟

Lebanon 24
31-05-2024 | 09:32
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سيكون العالم على موعد مع حدث فلكي نادر، لا يراه الشخص سوى مرة واحدة في حياته، يبدأ في الثالث من شهر حزيران المقبل في ما يعرف بظاهرة "إصطفاف الكواكب".

فخلال أيام قليلة، تصطف 6 كواكب ويلحق بهم القمر في الثالث من شهر حزيران المقبل في حدث فلكي نادر وفريد يرى بالعين المجردة في السماء.
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وبحسب الخبراء الفلكيين، سترى الدول العربية هذه الظاهرة بوضوح، حيث تصطف مجموعة "الكواكب السيارة" المكونة من عطارد والمريخ والمشترى وزحل وأورانوس ونبتون، ثم يلحق بهم القمر في خط مستقيم، في مشهد ليس حقيقيا، بحسب تفسيرهم، إنما يتهيأ لنا في السماء ويستمر حتى أواخر شهر حزيران. 
 
من جهتها، قالت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" إن أفضل الأوقات لمشاهدة ظاهرة "إصطفاف الكواكب" سيكون مع شروق الشمس، بشرط أن تكون السماء صافية، فيما قد يضطر الناس في بعض البلدان إلى استخدام التليسكوب لمشاهدة الظاهرة النادرة بشكل واضح.
 
وقالت الوكالة إن العرض المثالي سيكون في التاسع و العشرين من حزيران، حيث سيكون منظر الكواكب وراء بعضها أكثر وضوحا ومثالية.

وأكد خبراء فلكيون أنه لا يوجد تأثير لهذه الظاهرة على حياة الناس، وإنها لن تؤدي إلى وقوع الزلازل أوالبراكين، نظرا لأن الكواكب السيارة بعيدة جدا عن الأرض وتأثير جاذبية هذه الكواكب على الأرض يكاد يكون معدوما. (العربية) 

عربي-دولي

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