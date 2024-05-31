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عربي-دولي
خبير يوضح: التوهج الشمسي الأخير قد يُسبّب عاصفة مغناطيسية
Lebanon 24
31-05-2024
|
09:47
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يشير سيرغي بوغتنشيوف، مدير مختبر علم الفلك الشمسي في معهد بحوث الفضاء، إلى أن التوهج الشمسي الحاصل منذ يوم 29 أيار، والذي نجم عنه قذف الكتلة الشمسية، قد يسبب عاصفة مغناطيسية.
وفقا للخبير، سيؤثر هذا التوهج على الأرض وقد يسبب عاصفة مغناطيسية متوسطة الشدة.
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ووفقا له، قد تستمر العاصفة المغناطيسية 10-20 ساعة، وسوف تكون متوسطة الشدة من G2 إلى G3، ومن المتوقع أن نشاهد مساء يوم الجمعة ظاهرة الشفق القطبي. (روسيا اليوم)
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