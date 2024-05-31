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عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 9 أشخاص وكيانات إيرانية... من شملت؟

Lebanon 24
31-05-2024 | 10:01
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أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات على 6 أشخاص و3 كيانات إيرانية، بينهم وزير الدفاع محمد رضا أشتياني، لدورهم في نقل أسلحة لروسيا وجماعات مسلحة في الشرق الأوسط.

ومن بين الكيانات المستهدفة مؤسسة خاتم الأنبياء للدفاع الجوي في إيران، والقوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني. (العربية)
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