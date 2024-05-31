الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 9 أشخاص وكيانات إيرانية... من شملت؟

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات على 6 أشخاص و3 كيانات إيرانية، بينهم وزير الدفاع محمد رضا أشتياني، لدورهم في نقل أسلحة لروسيا وجماعات مسلحة في الشرق الأوسط.



ومن بين الكيانات المستهدفة مؤسسة خاتم الأنبياء للدفاع الجوي في إيران، والقوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني. (العربية)

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