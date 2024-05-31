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إقتصاد

أوكرانيا سترفع أسعار الكهرباء إعتباراً من يوم غدّ

Lebanon 24
31-05-2024 | 10:32
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تحدثت وسائل إعلام، أن السلطات الأوكرانية سترفع تعرفة الكهرباء للسكان انطلاقا من يوم غد.
 
ويأتي ذلك في وقت تعتمد فيه أوكرانيا على المساعدات المالية الغربية.

ووفقا لوسائل إعلام فإن الشريحة التي يتجاوز الاستهلاك ضمنها 100 كيلوواط شهريا سترتفع تعريفتها بنسبة 80%، على أن تبقى تعرفة من يستهلك أقل من 100 كيلوواط شهريا دون تغيير. (روسيا اليوم)
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