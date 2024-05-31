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عربي-دولي

داخل مقبرة.. كلب قتل إمرأة عمرها 93 عاماً

Lebanon 24
31-05-2024 | 10:40
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وجّهت السلطات الفرنسية تهمة القتل غير العمد لموظّفَتيْن في مركز لتربية الحيوانات بعدما قتل كلب امرأة تبلغ من العمر 93 عاماً في جنوب البلاد.

وكانت متدرّبة تبلغ من العمر 18 عاماً تعمل في مركز متخصص في تربية الكلاب من نوع دوغو أرجنتينو الكبيرة تسير برفقة ثلاثة كلاب في مقبرة شمال غرب مدينة نيم، عندما أفلت كلب منها وهاجم امرأة مسنّة.
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وقتل الكلب، وهو من نوع دوغو أرجنتينو، المرأة البالغة من العمر 93 عاماً التي كانت تزور قبر أحد أقاربها في قرية كانول إي أرجنتيير. (العربية)

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