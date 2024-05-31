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الأونروا: اكتظاظ مخيمات غزة ونقص النظافة يزيدان الأمراض المعدية

Lebanon 24
31-05-2024 | 11:20
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حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، من أن اكتظاظ مخيمات النازحين بقطاع غزة ونقص النظافة، يزيدان من انتشار الأمراض المعدية، في ظل نقص الأدوية.

وقالت الوكالة الأممية في منشور على منصة "إكس" اليوم: "إن فرقها تواصل تقديم الرعاية الصحية للأشخاص الضعفاء بغزة بما في ذلك الأطفال وكبار السن".

 وأكدت أن "اللقاحات والأدوية بالقطاع غير كافية، وأن اكتظاظ مخيمات النزوح ونقص النظافة يزيدان من انتشار الأمراض المعدية".

 وأشارت إلى أن "هناك حاجة ماسة لوصول آمن وغير مقيد لفرق الإغاثة والمساعدات". (الأناضول)

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