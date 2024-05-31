Advertisement

عربي-دولي

إدارة فاشية.. ترامب يهاجم بايدن والقضاء

Lebanon 24
31-05-2024 | 11:40
A-
A+
Doc-P-1206377-638527772469375167.jpg
Doc-P-1206377-638527772469375167.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

شن الرئيس الأميركي السابق دولاند ترامب، الجمعة، هجوما حادا على الرئيس الحالي جو بايدن، واصفا إياه بـ "الفاشي"، بعد يوم من إصدار حكم قضائي بإدانة ترامب في قضية دفع "أموال الصمت" لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز.

 وبدأ ترامب خطابه في برج ترامب بانتقاد إدارة بايدن، قائلاً: "ما يجري في أمريكا مخزٍ ومعيب بحق الديمقراطية. لدينا رئيس وإدارة فاشية".

وقال ترامب: "إذا كان بإمكانهم فعل ذلك بي، فيمكنهم فعل ذلك بأي شخص. إنهم أناس سيئون، وفي كثير من الحالات، أعتقد أنهم مرضى."

 وأضاف: "المحاكمات ضدي تتم بتوجيه من بايدن وفريقه. لدينا قاضٍ مثير للجدل والمحكمة نفسها لم تكن عادلة. لم يتعرض أي مرشح رئاسي لما تعرضت له."

وتابع: "أنا تحت أمر حظر من رجل لا يستطيع تركيب جملتين معًا، بأمر من المحكمة، كل هذا تم بواسطة بايدن وأشخاصه."

ثم استمر في مهاجمة إدارة بايدن، قائلاً: "بايدن لا يدري ما يجري ومنفصل عن الواقع. إدارة بايدن تريد مضاعفة الضرائب أربع مرات وإثقال كاهل الأميركيين. أميركا في أسوأ حالاتها."

 وأكد: "أتقدم على بايدن في استطلاعات الرأي، والملاحقات القضائية تهدف إلى تحييدي عن مسار الفوز بالانتخابات". (سكاي نيوز)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:05 | 2024-05-31
13:45 | 2024-05-31
13:25 | 2024-05-31
13:20 | 2024-05-31
13:00 | 2024-05-31
12:40 | 2024-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24