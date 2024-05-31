أمين الناتو: بوتين يهدد فقط

رفض الأمين العام لحلف شمال الأطلسي"ناتو" ينس ستولتنبرغ، يوم الجمعة تحذيرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة غربية داخل روسيا قد يؤدي إلى تصعيد الصراع.

وقال ستولتنبرغ، على هامش اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في براغ، إن التحالف العسكري سمع مثل هذه التحذيرات مرارا من قبل وإن الدفاع عن النفس ليس تصعيدا.

ونقلت رويترز عن ستولتنبرغ قوله "هذا ليس جديدا. هذا ما يحدث كل مرة يقدم فيهاالدول الأعضاء في الناتو دعما لأوكرانيا، والرئيس فلاديمير بوتين يهددنا فقط للتراجع عما نفعله".

وأضاف "أما بالنسبة للتصعيد، فروسيا أججت التوترات بغزوها بلدا آخر". (سكاي نيوز)