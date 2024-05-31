Advertisement

عربي-دولي

تركيا ترفض مشاركة حلف شمال الأطلسي في حرب أوكرانيا

Lebanon 24
31-05-2024 | 14:05
A-
A+
Doc-P-1206427-638527861165152077.jpg
Doc-P-1206427-638527861165152077.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم الجمعة، أن بلاده ترفض أن "يشارك" حلف شمال الأطلسي "الناتو" في الحرب بأوكرانيا، وذلك إثر اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الحلف في براغ.

 وقال الوزير التركي"ندعم مواصلة مساعدة أوكرانيا وقدرة أوكرانيا على ضمان الردع، لكننا لا نريد أن يشارك حلف شمال الأطلسي في هذه الحرب".

 وأضاف أنه بالنسبة إلى أنقرة، فإن "دعم أوكرانيا لضمان وحدة أراضيها وتحرير أراضيها شيء، وضلوع حلف شمال الاطلسي في الحرب شيء آخر"، محذراً من "خطر اتّساع (النزاع) إقليمياً و(اندلاع) أزمات أكبر". ( سكاي نيوز)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:07 | 2024-05-31
18:43 | 2024-05-31
18:24 | 2024-05-31
18:09 | 2024-05-31
16:45 | 2024-05-31
16:30 | 2024-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24