تركيا ترفض مشاركة حلف شمال الأطلسي في حرب أوكرانيا

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم الجمعة، أن بلاده ترفض أن "يشارك" حلف شمال الأطلسي "الناتو" في الحرب بأوكرانيا، وذلك إثر اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الحلف في براغ.

وقال الوزير التركي"ندعم مواصلة مساعدة أوكرانيا وقدرة أوكرانيا على ضمان الردع، لكننا لا نريد أن يشارك حلف شمال الأطلسي في هذه الحرب".

وأضاف أنه بالنسبة إلى أنقرة، فإن "دعم أوكرانيا لضمان وحدة أراضيها وتحرير أراضيها شيء، وضلوع حلف شمال الاطلسي في الحرب شيء آخر"، محذراً من "خطر اتّساع (النزاع) إقليمياً و(اندلاع) أزمات أكبر". ( سكاي نيوز)