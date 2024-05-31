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غانتس يطالب فرنسا بإعادة النظر في استبعاد إسرائيل من معرض دفاعي

Lebanon 24
31-05-2024 | 14:25
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طالب الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، الجمعة، فرنسا بإعادة النظر في قرارها استبعاد إسرائيل من المشاركة في معرض للصناعات العسكرية تستضيفه الشهر المقبل.

 وفي مسعى إلى دفع باريس للعدول عن ذلك، قال غانتس إنه ناقش مع رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل عتال، خلال اتصال هاتفي، قرار استبعاد الوفود الإسرائيلية من المشاركة في معرض "يوروساتوري".

 وأضاف، في تدوينه عبر منصة "إكس"، أنه أكد لرئيس الوزراء الفرنسي أن "القرار يكافئ" ما وصفه بـ"الإرهاب" على حد زعمه، وطلب من باريس "إعادة النظر فيه".

 كما أشار غانتس إلى أنه تحدث مع عتال عما زعم أنها "معاداة للسامية" في فرنسا.

 وقال: "أعربت له أولاً وقبل كل شيء عن تقديري لموقفه الحازم والمبدئي ضد المستويات المتزايدة المقلقة لمعاداة السامية في فرنسا، وخاصة منذ (بدء الحرب على غزة في) 7 تشرين الأول 2023، وطلبت منه أن يظل ثابتًا على موقفه في القضاء على هذه الكراهية القديمة ضد اليهود وحماية المجتمعات اليهودية الفرنسية"، وفق تعبيره. (الأناضول)

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