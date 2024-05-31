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عربي-دولي

الأردن يستضيف مؤتمراً دولياً للاستجابة الإنسانية في غزة

Lebanon 24
31-05-2024 | 14:45
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أعلن الديوان الملكي الأردني يوم الجمعة، أن الأردن سيستضيف مؤتمرا دوليا طارئا بمشاركة مصر والأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في غزة يوم 11 حزيران.

 وأفاد الديوان الملكي في بيان أن "المؤتمر يعقد بتنظيم مشترك بين كل من الأمم المتحدة والأردن ومصر وبدعوة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".

ويشارك فيه "قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية" بهدف "تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة"، بحسب البيان.

 ويسعى المؤتمر الذي يعقد في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات على شاطئ البحر الميت إلى "تحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة في هذا الإطار، والالتزام بتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة". (روسيا اليوم)

 

 

 

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