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الدفاع المدني في غزة ينقل تفاصيل الوضع في مخيم جباليا

Lebanon 24
31-05-2024 | 15:40
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صرح الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، أنه تم انتشال عشرات "الشهداء" من مخيم جباليا شمال قطاع غزة معظمهم من النساء والأطفال بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منه.

 وقال بصل في تصريح صحفي اليوم تناول فيه الوضع بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من مخيم جباليا شمال القطاع: "قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت معظم منازل مخيم جباليا بشكل كلي، ودمرت البنية التحتية بشكل شبه كامل، ودمرت السوق المركزي بشكل كامل، ودمرت المولدات الكهربائية الرئيسية بشكل كامل في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، كما دمرت الطابق الخامس من مستشفى العودة شمال قطاع غزة".

وأضاف: "تم انتشال عشرات الشهداء من مخيم جباليا شمال قطاع غزة"، مشيرا إلى أنه" تم انتشال 30 شهيدا فقط من عائلة عسلية منهم 22 طفل وإمرأة".

 وأكد أن "الطواقم مازالت تبحث تحت الأنقاض عن الشهداء والمفقودين". (روسيا اليوم)

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