علاء مبارك ينتقد محمد صلاح بسبب غزة

انتقد علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، صمت النجم المصري محمد صلاح، تجاه الأحداث في قطاع غزة.

وعلق علاء مبارك، في صفحته بموقع "إكس"، قائلا: "محمد صلاح نجم له شعبية كبيرة نحبه ونفتخر به نتابع مبارياته مع نادى ليفربول، حقق نجاحات كبيرة في عالم كرة القدم لا يختلف عليها أحد، الغريب أن معظم نجوم الرياضة عرب وأجانب ولاعبي كرة القدم في العالم تضامنوا مع الأحداث في غزة ومع مجازر الكيان المحتل في رفح، أمام صمت غريب وغير مفهوم من النجم المحبوب!".

وأضاف علاء مبارك: "كنا ننتظر موقفا من محمد صلاح كما فعل الآخرون، لكنه اكتفى بالصمت وعدم التعليق! النجم المحبوب، الصمت ليس مطلوبا في كل الأحوال، فبعض المواقف لا يحق للإنسان أن يصمت فيها، خاصة ونحن أمام مجازر بشعة ضد مدنيين عزل وجيش يقتل الطفولة بدم بارد".

وحاول الإعلام الإسرائيلي في وقت سابق، دس السم في العسل لللاعب المصري محمد صلاح، بسبب "موقفه من المجازر التي تحدث في رفح"، حيث ظهر الصحفي اليهودي روعي كايس ليسلط الضوء على عدة تساؤلات حول موقف محمد صلاح من الأحداث في رفح.

وهاجم الصحفى الإسرائيلى خلال لقاء تلفزيوني، محمد صلاح، قائلا: "هناك تساؤلات كثيرة حول محمد صلاح الذي لديه حساب عليه كثير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعى، فهو لا يشارك في حملة كبيرة في العالم حول موضوع رفح".

وأضاف: "هذه ليست المرة الأولى التي لا يعبر فيها كفاية عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ومع ما يجري في قطاع غزة".

واستعرض الصحفي الإسرائيلى فيديو يحمل رسالة انتقاد شديدة اللهجة من شاب ضد محمد صلاح، جاء فيها: "رفح الصورة منتشرة والملايين ومعظم اللاعبين الأوروبيين العالميين تنشرها، إلا لاعب عربي مشهور واحد، ما همه ما همه أبدا، محمد صلاح، عنده ساعات قليلة فقط ونعمل حملة لإلغاء المتابعة لحسابه".

وكانت منصات التواصل الاجتماعى شهدت خلال الأيام الماضية حملة من منشورات تحمل عنوان "كل العيون على رفح"، بمشاركة آلاف النشطاء والمشاهير. (روسيا اليوم)