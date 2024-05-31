بوريل يدعم خارطة طريق بايدن لوقف "دائم" لإطلاق النار بغزة

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مساء الجمعة، دعمه خارطة طريق أعلنها الرئيس الأميركي جو بايدن، لوقف "دائم" لإطلاق النار بقطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

وقبل ساعات، زعم بايدن، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، تقديم إسرائيل مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

وفي منشور على منصة إكس، قال بوريل: "كل دعمنا لخارطة طريق بايدن لوقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن التي تؤدي إلى وقف دائم للأعمال العدائية وانسحاب الجيش الإسرائيلي وبدء جهود إعادة الإعمار" في القطاع.

وشدد بوريل على أن "الحرب يجب أن تنتهي الآن". (الأناضول)