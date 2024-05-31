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عربي-دولي

نتنياهو تلقّى دعوة رسمية لإلقاء كلمة في الكونغرس الأميركي

Lebanon 24
31-05-2024 | 18:43
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وجّه زعماء مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأميركي يوم الجمعة دعوة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء كلمة أمام اجتماع مشترك للكونغرس، وذلك في إظهار للدعم وسط انقسامات بين الحزبين بسبب حملة إسرائيل في قطاع غزة.
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ووقّع على رسالة الدعوة كل من مايك جونسون رئيس مجلس النواب المنتمي للحزب الجمهوري وتشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ وميتش مكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ وحكيم جيفريز زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب.
ماذا جاء في رسالة الدعوة؟

- ورد في الرسالة: "لنبني على علاقتنا الدائمة ولنسلط الضوء على تضامن أميركا مع إسرائيل، ندعوكم لمشاركة رؤية الحكومة الإسرائيلية للدفاع عن الديمقراطية ومكافحة الإرهاب وإحلال سلام عادل ودائم في المنطقة".

- الرسالة لم تحدد موعداً لكلمة نتنياهو أمام الكونغرس.

- وفق جونسون فإن الزعيم الإسرائيلي سيتحدث أمام اجتماع مشترك للكونغرس وسط تصاعد التوتر مع إدارة الرئيس جو بايدن بشأن أسلوب تعامل نتنياهو مع الحرب في قطاع غزة.

- كان جونسون، وهو جمهوري ومنتقد لسياسة الرئيس الديمقراطي بشأن إسرائيل، قد قال إنه سيدعو نتنياهو سواء وقع زعماء الكونغرس الديمقراطيون على الرسالة أم لم يوقعوا.

-يعتبر جونسون من بين ديمقراطيين كثيرين انتقدوا بايدن لقوله إنه سيحجب شحنة قنابل لإسرائيل إذا نفذت اجتياحا كبيرا لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة.
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