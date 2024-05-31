المفوضية الأوروبية تدعم اقتراح بايدن لإنهاء حرب غزة: متوازن وواقعي

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عبّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين عن دعمها لاقتراح الرئيس الأميركي جو بايدن لإنهاء الحرب في غزة ووصفته بأنه "متوازن وواقعي".وقالت فون ديرلاين عبر منصة "إكس": "أتفق تماماً مع بايدن في أن الاقتراح الأخير يمثل فرصة كبيرة للتحرك نحو إنهاء الحرب ومعاناة المدنيين في غزة".وأكدت أن "خطة بايدن المؤلفة من ثلاث مراحل متوازنة وواقعية وهي الآن بحاجة إلى الدعم من جميع الأطراف".