Advertisement

عربي-دولي

المفوضية الأوروبية تدعم اقتراح بايدن لإنهاء حرب غزة: متوازن وواقعي

Lebanon 24
31-05-2024 | 19:07
A-
A+
Doc-P-1206483-638528045779475906.jpg
Doc-P-1206483-638528045779475906.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عبّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين عن دعمها لاقتراح الرئيس الأميركي جو بايدن لإنهاء الحرب في غزة ووصفته بأنه "متوازن وواقعي".

وقالت فون ديرلاين عبر منصة "إكس": "أتفق تماماً مع بايدن في أن الاقتراح الأخير يمثل فرصة كبيرة للتحرك نحو إنهاء الحرب ومعاناة المدنيين في غزة".
Advertisement

وأكدت أن "خطة بايدن المؤلفة من ثلاث مراحل متوازنة وواقعية وهي الآن بحاجة إلى الدعم من جميع الأطراف".
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:43 | 2024-05-31
18:24 | 2024-05-31
18:09 | 2024-05-31
16:45 | 2024-05-31
16:30 | 2024-05-31
16:03 | 2024-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24