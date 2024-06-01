شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)

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تمت إقالة السفير البريطاني لدى المكسيك من منصبه في وقت سابق من هذا العام بعدما صوب بندقية هجومية نحو موظف بالسفارة المحلية في حادث تم تصويره في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق تقرير حصري نشرته "فاينانشال تايمز".وكان جون بنجامين في رحلة رسمية إلى دورانغو وسينالوا، وهما ولايتان في شمال المكسيك مع وجود قوي لعصابات المخدرات، عندما التقط مسدسا في السيارة التي كان يستقلها ووجهه نحو زميل له، وفق ما أظهره الفيديو الذي نقلته الصحيفة وما ذكره لها أشخاص مطلعون على هذه المسألة.ونوهت "فاينانشال تايمز" إلى أن المسؤولين الأجانب الذين يزورون المناطق الخطرة في المكسيك عادة ما يسافرون مع موظفين مسلحين للحماية. وقالت المصادر للصحيفة إن بنيامين، وهو دبلوماسي محترف، أُقيل من منصبه كسفير بعد فترة وجيزة من الحادثة التي وقعت في شهر نيسان الماضي.وتم نشر مقطع فيديو للحادثة على موقع التواصل الاجتماعي إكس هذا الأسبوع من حساب مجهول، يبدو أنه يسيطر عليه موظفو السفارة الغاضبون من سوء معاملة الموظفين المحليين، وفق تعبير الصحيفة، وفي المقطع الذي تبلغ مدته خمس ثوان، تبدو السيارة متوقفة كما أن وجه الزميل الذي وُجِّه السلاح تجاهه غير واضح.وقال الحساب المجهول: "رغم عمليات القتل اليومية في المكسيك على يد تجار المخدرات، يجرؤ على المزاح".ولم يعد بنيامين مدرجا كسفير على الموقع الإلكتروني لحكومة المملكة المتحدة، وأصبح نائبه السابق الآن هو القائم بالأعمال. ولم يستجب بنجامين، الذي ظل موظفا في مكتب الكومنولث والتنمية بعد إقالته كسفير، على الفور لطلبات "فاينانشال تايمز" التعليق عبر "لينكد إن" و"أكس".وانضم بنجامين إلى السلك الدبلوماسي في عام 1986 وكان له مناصب في تركيا وغانا وإندونيسيا والولايات المتحدة. وكان سفيرا للمملكة المتحدة لدى المكسيك، منذ عام 2021، كما أدار سابقا أكاديمية لموظفي الخدمة الخارجية.وقال مكتب الكومنولث والتنمية الخارجي: "نحن على علم بهذا الحادث واتخذنا الإجراء المناسب. عندما تنشأ مشكلات داخلية، فإن وزارة الخارجية لديها عمليات قوية للموارد البشرية لمعالجتها".(الحرة)