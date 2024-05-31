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مكتب نتنياهو يرد على بايدن: الحرب لن تنتهي قبل القضاء على حماس

Lebanon 24
31-05-2024 | 23:20
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أعلن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لديه إصرار على عدم إنهاء الحرب إلا بعد تحقيق جميع أهدافها وذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي إن تل أبيب عرضت مقترحا جديدا لوقف الحرب.
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وأضاف الديوان في بيان أن الحكومة موحدة في رغبتها إعادة المحتجزين في أسرع وقت وتعمل لتحقيق هذا الهدف.

وشدد على أن نتنياهو كلف الفريق المفاوض بتقديم الخطوط العريضة لتحقيق هدف إعادة المحتجزين في قطاع غزة.

وجاء في البيان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد "أن الحرب في غزة لن تنتهي إلا بعد القضاء على قدرة حماس على الحكم وشن الحرب".

ويضيف البيان: "إن الخطوط العريضة الدقيقة التي تقترحها إسرائيل، بما في ذلك الانتقال المشروط من مرحلة إلى أخرى، تسمح لإسرائيل بالحفاظ على هذه المبادئ".

ولم يوضح مكتب نتنياهو ما إذا كان اقتراحه هو نفس الاقتراح الذي وصفه بايدن خلال خطابه ولا يشير مباشرة إلى خطاب بايدن على الإطلاق.

من جهتها نقلت القناة "12" العبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله "إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يفهم الواقع هنا وخطابه ضعيف ويمثل انتصارا لحركة حماس".(العربية)

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