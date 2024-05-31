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عربي-دولي
الحوثيون أطلقوا صاروخين باليستيين فوق خليج عدن ومسيّرات فوق البحر الأحمر
Lebanon 24
31-05-2024
|
23:23
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أكد الجيش الأميركي، اليوم السبت، ان الحوثيين في اليمن أطلقوا، أمس الجمعة، صاروخين باليستيين مضادين للسفن وطائرة بدون طيار فوق خليج عدن وأربع طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر.
وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي: "حوالي الساعة 1:30 صباحا (بتوقيت صنعاء) من يوم 31 أيار، أطلق الحوثيون المدعومين من إيران طائرة بدون طيار من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر".
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وأضاف البيان: "تحطمت الطائرة بدون طيار في البحر الأحمر دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية".
وتابع: "بشكل منفصل، بين الساعة 2:53 صباحا و10:59 مساء (بتوقيت صنعاء) من نفس اليوم، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية من تدمير طائرة بدون طيار فوق خليج عدن بالإضافة إلى ثلاث طائرات بدون طيار فوق البحر الأحمر تم إطلاقها من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن".
وأشار البيان إلى أنه "في حوالي الساعة 9:31 مساء (بتوقيت صنعاء)، أطلق الحوثيون صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه خليج عدن. لم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية. تقرر أن هذه الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية المضادة للسفن تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. تم اتخاذ هذا الإجراء لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية".
ويشن الحوثيون هجمات تستهدف حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر منذ نوفمبر، يقولون إنها تضامنا مع الفلسطينيين في ظل الحرب المتواصلة في غزة، الأمر الذي أثار ضربات انتقامية أميركية وبريطانية منذ شباط الماضي (سكاي نيوز)
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