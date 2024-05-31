"ابتسامة شريرة".. شاهدوا ردة فعل بايدن بعد سؤاله عن إدانة ترامب (فيديو)

بسبب تصرفه الذي وصفته وسائل إعلام أميركية بـ"الشرير"، تعرّض الرئيس الأميركي جو بايدن لانتقادات لاذعة أمس الجمعة، بعدما سُئل عن الإدانة الجنائية التاريخية لمنافسه السياسي دونالد ترامب، ليكتفي بالابتسامة دون أي تعليق.



شبكة "فوكس نيوز" قالت إن ابتسامة شريرة أطلقها بايدن أثناء مغادرته المنصة، بعدما صاح أحد المراسلين بسؤال "يقول ترامب عن نفسه إنه سجين سياسي ويلومك مباشرة.. ما ردك؟".



وبعد السؤال، توقف بايدن والتفت مع ابتسامة "شريرة" لمدة ثوانٍ، قبل أن يبتعد دون أن يقدم أي رد لفظي، بحسب ما ذكرت الشبكة الأميركية.

"Donald Trump refers to himself as a political prisoner and blames you directly. What's your response to that, sir?"



BIDEN (CONFUSED):



*stops*



*smirks*



*shuffles away* pic.twitter.com/0GKm327Qy1 — RNC Research (@RNCResearch) May 31, 2024 Advertisement

وأمس الجمعة، قال بايدن بعد إدانة ترامب في التهم الجنائية الـ34، "إنه سيُمنح الفرصة، كما ينبغي، لاستئناف هذا الحكم، تماما مثل أي شخص آخر لديه ذات الفرصة"، مضيفاً "أمر خطير أن يتم التشكيك في هذا الحكم لمجرد أنه لم يعجب البعض".(العربية)





