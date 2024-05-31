مع بدء محاكمة ترامب.. تحذيرات من "تعميق الأزمة الداخلية" بالولايات المتحدة

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وذكرت المجلة أن المحاكمة "التاريخية" التي يخضع لها ترامب تكشف نظرة منقسمة في الولايات المتحدة تجاه مجموعة "الحقائق"، فيما يراقب "بذهول مروع"، بينما "تنقلب القوى العظمى الوحيدة على نفسها".



وشبه التحليل ما قد يحدث بـ"حرب غير أهلية"، فيما يصف ترامب المحاكمة بـ"غير العادلة" و"الزائفة"، بعدما دانته هيئة المحلفين في المحكمة بـ34 تهمة في قضية تزوير سجلات محاسبية للتغطية على تسديد مبلغ قدره 130 ألف دولار لإسكات ممثلة الافلام الإباحية ستورمي دانييلز التي أقام معها علاقة جنسية، قبل انتخابات العام 2016.



واعتبرت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي، جو بايدن، أن هذا الحكم دليل على أن "لا أحد فوق القانون"، فيما حاول ترامب تسخير الإدانة في صالحه، فكتب "إنني سجين سياسي".



ما بين "الارتياح" و"الانتقام" رغم أن الإدانة الجنائية في نيويورك للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب تظهر أنه "لا أحد فوق القانون" في الولايات المتحدة، إلا أنها قد تعمق الأزمة في الداخل الأميركي، وفق ما ذكره تحليل لمجلة فورين بوليسي.وذكرت المجلة أن المحاكمة "التاريخية" التي يخضع لها ترامب تكشف نظرة منقسمة في الولايات المتحدة تجاه مجموعة "الحقائق"، فيما يراقب "بذهول مروع"، بينما "تنقلب القوى العظمى الوحيدة على نفسها".وشبه التحليل ما قد يحدث بـ"حرب غير أهلية"، فيما يصف ترامب المحاكمة بـ"غير العادلة" و"الزائفة"، بعدما دانته هيئة المحلفين في المحكمة بـ34 تهمة في قضية تزوير سجلات محاسبية للتغطية على تسديد مبلغ قدره 130 ألف دولار لإسكات ممثلة الافلام الإباحية ستورمي دانييلز التي أقام معها علاقة جنسية، قبل انتخابات العام 2016.واعتبرت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي، جو بايدن، أن هذا الحكم دليل على أن "لا أحد فوق القانون"، فيما حاول ترامب تسخير الإدانة في صالحه، فكتب "إنني سجين سياسي".

بعد إدانة ترامب شعر الديمقراطيون بحالة من "الارتياح"، فيما تعهد الجمهوريون بـ"الانتقام"، ليؤكد المؤرخ في جامعة كولومبيا، تيموثي نفتالي، في منشور عبر منصة إكس أن الولايات المتحدة دخلت في "منطقة سياسية وقانونية جديدة كأمة".



وشن الرئيس السابق ترامب، الجمعة، هجوما عنيفا من برجه في مانهاتن على خصومه الديمقراطيين، فيما تجمع عدد ضئيل من أنصاره أمام برجه تأييدا له، وكان بعض المارة يوجهون إشارات "بذيئة" ضده لدى مرورهم أمام مدخل المبنى، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

استطلاع رأي

تظهر استطلاعات الرأي أن السباق متقارب بين المرشحين، وعلى الرغم من كشف المحاكمة عن تفاصيل تتعلق بالجنس والمال والفضائح، إلا أنها لم تؤثر حتى الآن على استطلاعات الرأي، اذ بقيت نتائج ترامب وبايدن متقاربة، مع تقدم طفيف حتى للمرشح الجمهوري في بعض الولايات الرئيسية بحسب فرانس برس.



وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز وإبسوس نشرت نتائجه، الجمعة، أن 10 في المئة من الناخبين الجمهوريين المسجلين يستبعدون التصويت لترامب بعد إدانته.



وجاء في الاستطلاع أن 56 في المئة من الناخبين الجمهوريين المسجلين قالوا إن القضية لن تؤثر على أصواتهم، بينما قال 35 في المئة إنهم سيدعمون على الأرجح ترامب، الذي صرح بأن التهم الموجهة إليه "ذات دوافع سياسية"، وقال إنه سيستأنف الحكم.



وقال 25 في المئة من الناخبين المستقلين إن إدانة ترامب جعلتهم يستبعدون التصويت لصالحه في نوفمبر، بينما قال 18 في المئة إنهم سيصوتون له على الأرجح.



وفي استطلاع أجرته مؤسسة غالوب البحثية مطلع العام، يقول أقل من ثلث الأميركيين المستجيبين للاستطلاع إنهم على استعداد للتصويت لمرشح يزيد عمره عن 80 عاما، أو متهم أو مدان بارتكاب جناية.