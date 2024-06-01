"أول أيام الأضحى".. هناك احتمالان لتوقيت العيد اعرفوا التواريخ

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يبدأ شهر ذي الحجة خلال أيام قليلة، وقد بدأ المسلمون من الآن في السؤال عن أول أيام الشهر الذي يترتب عليه وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، لكي يستعدوا بالأضاحي والتجهيزات للعيد. وقد تصدرت "أول أيام عيد الأضحى" محركات البحث في معظم الدول العربية والإسلامية مؤخراً.وبحسب ما أورده "مركز الفلك الدولي"، فقد بدأت العديد من الدول الإسلامية شهر ذي القعدة يوم الجمعة 10 hdhv 2024م. وهذه الدول ستتحرى هلال شهر ذي الحجة يوم الجمعة 07 حزيران، ليكون أول أيام شهر ذي الحجة فيها يوم السبت 08 حزيران أو الأحد 09 حزيران، ويكون أول أيام عيد الأضحى فيها يوم الاثنين 17 حزيران أو الثلاثاء 18.وبحسب بيان "الفلك الدولي" على حسابه الرسمي في "إكس"، فبما أن رؤية الهلال يوم الجمعة 07 حزيران ممكنة بالعين المجردة من غالبية دول العالم، فعليه من المتوقع أن تبدأ جميع هذه الدول شهر ذي الحجة يوم السبت 08 حزيران ، ويكون يوم الاثنين 17 حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها.في حين بدأت غالبية الدول الإسلامية شهر ذي القعدة يوم الخميس 09 أيار ، وهذه الدول ستتحرى هلال شهر ذي الحجة يوم الخميس 06 حزيران ، ليكون أول أيام شهر ذي الحجة فيها يوم الجمعة 07 حزيران أو السبت 08 منه ويكون أول أيام عيد الأضحى فيها يوم الأحد 16 او الإثنين 17 حزيران.وحيث إن القمر يوم الخميس 06 حزيران سيغيب بعد غروب الشمس بعدة دقائق في وسط وغرب العالم الإسلامي، فلا يستبعد أن تبدأ العديد من هذه الدول شهر ذي الحجة يوم الجمعة 07 حزيران ، ليكون يوم الأحد 16 حزيران أول أيام عيد الأضحى فيها.تجدر الإشارة إلى أن أقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة، ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته، إذ إن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق وقت رصده.وعليه، ولتبسيط الأمور، فإن هناك احتمالين لتوقيت عيد الأضحى لعام 2024، بناءً على عدد أيام شهر ذي القعدة:الحالة الأولىإذا كان عدد أيام شهر ذي القعدة 30 يومًا فإن أول أيام شهر ذي الحجة سيكون السبت، 8 حزيران ، ووقفة يوم عرفة ستكون الأحد 16 حزيران، وأول أيام عيد الأضحى سيكون الاثنين 17 حزيران 2024.الحالة الثانيةإذا كان عدد أيام شهر ذي القعدة 29 يومًا، فإن أول أيام شهر ذي الحجة سيكون الجمعة 7 حزيران، ووقفة يوم عرفة ستكون السبت 15 منه، وأول أيام عيد الأضحى سيكون الأحد 16 حزيران 2024.(العربية)