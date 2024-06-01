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عربي-دولي

لبحث مقترح الهدنة.. بلينكن يجري اتصالات هاتفية مع نظرائه في السعودية وتركيا والأردن

Lebanon 24
01-06-2024 | 00:25
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قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن أجرى اتصالات هاتفية منفصلة، مع وزراء خارجية السعودية وتركيا والأردن لمناقشة اقتراح لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن بلينكن الذي أجرى الاتصالات الهاتفية على متن الطائرة أثناء عودته إلى واشنطن من براغ أكد لنظرائه أن الاقتراح يصب في مصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين.
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