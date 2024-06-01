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عربي-دولي

وسط حالة من الفوضى.. اقتحام متحف أميركي شهير دعما لغزة (فيديو)

Lebanon 24
01-06-2024 | 00:38
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تمكن متظاهرون مؤيدون لفلسطين من السيطرة على أجزاء من متحف بروكلين في نيويورك، أمس الجمعة، وسط حالة من الفوضى ومناوشات مع رجال الشرطة في المكان.

وألقي القبض على بعض الأشخاص، لكن متحدثا باسم إدارة شرطة نيويورك قال إنه لن يتم إجراء إحصاء رسمي لعدد المعتقلين حتى انتهاء الاحتجاج.

وقال شاهد عيان لوكالة "رويترز" إن أحد الاعتقالات كان لرجل شوه تمثالا خارجيا بالرسومات، كما كتب العديد من المتظاهرين رسائل على تمثال في الساحة خارج المدخل.
 
 
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وقال متحدث باسم المتحف في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لقد لحقت أضرار بأعمال فنية موجودة ومُثبّتة حديثًا في ساحتنا، دخل المتظاهرون المبنى، وتعرض موظفو السلامة العامة لدينا للمضايقات الجسدية واللفظية".

وأضاف: "ومن منطلق القلق على المبنى ومجموعاتنا وموظفينا، تم اتخاذ القرار بإغلاق المبنى قبل ساعة من الموعد المحدد".

وتم تعليق لافتة من أعلى واجهة المتحف كتب عليها "حرروا فلسطين، ابتعدوا عن الإبادة الجماعية".

وتتواصل في الولايات المتحدة المظاهرات المنددة بالحرب الإسرائيلية على غزة وتقام أغلب هذه المظاهرات في الجامعات.(سكاي نيوز)



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