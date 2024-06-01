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عربي-دولي

بعد مقترح بايدن.. إيران وقطر تبحثان الوضع في غزة

Lebanon 24
01-06-2024 | 00:54
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بحث القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري، ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، اليوم السبت، الوضع في غزة هاتفيا.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أكد باقري، أن استمرار وتصاعد الجرائم الإسرائيلية في غزة لن يكون دون ثمن.
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وناقش الطرفان فكرة عقد اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي لاستعراض آخر التطورات في فلسطين، وخاصة الجرائم الإسرائيلية الأخيرة في رفح، وفقا لوكالة "إرنا.
يأتي ذلك في الوقت، الذي أعلن فيه الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن مقترح لوقف كامل وتام لإطلاق النار بمساعدة مصرية وقطرية، يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، والإفراج عن عدد من المحتجزين بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، وفي المقابل إطلاق سراح مئات من المساجين الفلسطينيين".
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